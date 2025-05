Tombola, il primo premio a Cyril

Alla fine il "tombolò", la tombola di San Ciriaco organizzata a piazza Diaz dalla Croce Gialla, l’ha vinto Cyril, di Loreto. Dopo l’attesa, la folla, i numeri scanditi con il loro significato in anconetano, i vari premi assegnati, dopo le prove dei cori della piazza anche per l’espressione poco graziosa che viene indirizzata per tradizione al vincitore, dopo un paio di tentativi di temporale e qualche ombrello aperto, alla fine Cyril è stato baciato dalla fortuna.

Davanti a una piazza stracolma di gente sono stati circa 2200 i biglietti venduti, circa tremila le persone sedute o in piedi ad aspettare i numeri estratti dal piccolo Andrea e commentati dal presentatore, Roberto Cardinali. Nella festa del santo patrono prima le parole di Alberto Caporalini, presidente Croce Gialla, poi i premi a Fera e Bartolucci di Radio Tua, infine la scia di numeri "commentati" per condire i quaranta minuti d’attesa del premio per la tombola, i 1500 euro messi in palio dalla Domus Aurea di Alfieri Tanatologia.

g. p.