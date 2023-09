Tombola, vincono in quattro: record di cartelle

Confermato il maestoso colpo d’occhio dal balcone del teatro Pergolesi. Erano in oltre 4.500 ieri sera, a tratti con gli ombrelli aperti per via di una leggera pioggia, in piazza della Repubblica per la tradizionale tombola di San Settimio.

Da record il numero delle cartelle vendute fino alle 20.45, ben 7.690 (erano 6.678 lo scorso anno per il ritorno in presenza dopo la pandemia), con diverse persone rimaste a bocca asciutta perché in ritardo. Tutti jesini i vincitori accolti da fischi goliardici di sana invidia ma anche da scrosci applausi. A dividersi il primo premio di 3mila euro sono stati Airis Bianchetti e Jessica Calamante con il piccolo Enea. La seconda tombola invece è andata a Paolo Bugatti e la terza a Gabriele Mimotti con il figlio Filippo.

Nella notte poi è scattata l’invasione delle oltre 500 bancarelle che per tre giorni, fino a lunedì sera, coloreranno e profumeranno il centro dall’arco Clementino fino a Porta Valle.

In mattinata oggi la spunta per gli ambulanti che volessero accaparrarsi uno dei pochi posti rimasti liberi. Diverse le novità d quest’anno come le degustazioni per celiaci a Porta Valle e piazza Colocci che ospiterà i birrifici che dalle 17 per l’aperitivo e poi per cena abbineranno le bionde ai piatti dello chef. In piazza Federico II spazio al mercatino artigianale con 25 banchi, in piazza Baccio Pontelli gli imprenditori agricoli.

Massima attenzione alla sicurezza e all’eventuale presenza di abusivi grazie al dispositivo di sicurezza e sorveglianza. "Quest’anno la polizia locale effettuerà pure servizi in borghese, anche per prevenire eventuali reati predatori. Si raccomanda i cittadini di non acquistare merce contraffatta da venditori abusivi" è la raccomandazione del comandante Cristian Lupidi e del vice Filippo Peroni.

In campo tutto il personale della polizia locale, "in sinergia con polizia, carabinieri, guardia di finanza e associazioni di volontariato della protezione civile". Una tre giorni di fiere che quest’anno metterà ancor più a dura prova la viabilità vista la chiusura del ponte San Carlo. Non si escludono ingorghi e disagi per il traffico, specie nella zona bassa ma la viabilità resta quella dello sorso anno: attraversamento del Corso in via Pastrengo solo per i residenti, via Setificio chiusa via Setificio all’altezza della zona dei banchi e così anche all’Arco Clementino.

