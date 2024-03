Tombolini contro Foresi. E alla Dini: "Le serve un corso di italiano..."

L’assessore Stefano Tombolini contro tutti. È stata una mattinata di lavoro nervosa quella del titolare dei lavori pubblici e delle manutenzioni che durante la seduta del consiglio comunale si è scontrato, soltanto a livello verbale, con alcuni consiglieri di opposizione. Nei primi dieci mesi non era mai accaduto, ieri è successo di tutto. Prima l’attacco all’ex assessore alle manutenzioni Stefano Foresi: "Consigliere lei presenta un’interrogazione urgente adesso, dopo pochi mesi di nostra competenza e dopo dieci anni vostri di nulla?" fino a quando gli animi si sono scaldati e tra lui e Foresi è scoppiata la bagarre. È stata, in generale, una seduta consiliare molto agitata quella di ieri dove il Presidente del Consiglio, Simone Pizzi, non sempre è riuscito a riportare la calma; continue interruzioni, un brusio di fondo continuo e ripetuti richiami a rientrare in aula e restare ai banchi, come un professore che arringa gli scolaretti. Insomma, l’ennesima pessima figura in diretta streaming con i cittadini fornita dalla politica anconetana. Fino alla lite scoppiata tra lo stesso Tombolini e la capogruppo Dem Susanna Dini che in replica all’esposizione di Tombolini sui lavori in corso Amendola ha detto di non aver capito il senso della risposta dell’assessore: "Le serve un corso accelerato di italiano consigliera" ha detto Tombolini che si è beccato subito un richiamo all’ordine dallo stesso Pizzi e poi ha aggiunto "strano che un avvocato come lei non riesca a recepire quanto ho appena esposto".