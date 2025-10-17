Tommaso Bruciaferri morto dopo l’incidente: “Un dolore sordo e cieco si è abbattuto come una tempesta”

Osimo, 18 ottobre 2025 – La comunità osimana si è stretta a lutto dopo la notizia della morte di Tommaso Bruciaferri, deceduto in seguito a un incidente in scooter. Aveva 14 anni. Si stava dirigendo a scuola ieri, al Tecnico Ragionieri, classe prima A AFM, dell’istituto superiore "Corridoni Campana”.

“Un dolore sordo e cieco si è abbattuto come una tempesta. Le notizie si sono progressivamente aggravate nel corso della mattinata, fino alla certezza che il nostro Tommaso non ce l’aveva fatta – dicono dal Corridoni Campana – La scuola, con il dirigente e tutto il suo personale, partecipa al dolore della famiglia a cui esprime la più profonda vicinanza. Da oggi il professor don Paolo Volpe sarà con i compagni di classe per dare tutto il supporto emotivo ed umano in questo momento di incomprensibile sofferenza. Saranno attivate iniziative per riflettere e confrontarsi sul valore e sul senso della vita, con una sospensione delle lezioni tradizionali, per rielaborare con i ragazzi il significato di tale sconvolgente avvenimento”.

Anche il presidente del Consiglio di quartiere di Aspio e San Biagio Leonardo Puliti afferma: “Una tragedia immane, siamo stretti attorno alla famiglia. Purtroppo un altro giovane centauro vittima della strada, un altro grave incidente in un tratto di strada davvero pericoloso”. I residenti hanno chiesto spesso provvedimenti per quella strada. La consigliera comunale di FdI Michela Staffolani esprime il suo pensiero: “La morte non guarda l’età, non guarda la professione, non guarda la ricchezza. Arriva, e ci mette davanti alla precarietà ed all’imprevedibilità della vita. Che la terra ti sia lieve, piccolo”. “La vita è mistero, ma lo strappo consegna al silenzio e alle lacrime. Ma la speranza è rivolta a che questo sia stato l’ultimo giorno. Deve fiorire altrove, gioioso il tuo giorno. Ciao giovane germoglio”, scrive Paola Mancinelli, prof poetessa del Classico.