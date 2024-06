Tommaso Brugnami "Esempio per i giovani"

Atleta e studente modello, premiato in Comune il ginnasta Tommaso Brugnami, campione mondiale al volteggio e campione europeo al corpo libero e agli anelli. Il piccolo Tommy, 18 anni a settembre, è arrivato a Palazzo del Popolo accompagnato dalla madre, Simona Liuti, e dal presidente dell’Asd Ginnastica Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati. Ad accoglierlo, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni, e il collega con delega alle politiche giovanili, Marco Battino. In mezzo a loro, nella sala Giunta, il primo cittadino di Monte San Vito Thomas Cillo. È lì, infatti, che risiede Brugnami. Studente dello Scientifico Da Vinci di Jesi (con una media dell’8.25), il 17enne quasi quotidianamente viene ad Ancona per gli allenamenti: "Sono molto felice – ha detto Brugnami dopo aver ricevuto la targa dalle mani di Zinni – La preparazione, per arrivare in alto, parte tanti mesi prima. Fin dai miei 7 anni, quando ho messo piede in una palestra, ho questo sogno da portare avanti. Nel weekend, a ridosso delle gare, evito le uscite coi miei coetanei per allenarmi e durante le competizioni cerco di stare a riposo. Le Olimpiadi quest’anno le guarderò da casa e chissà, magari in un prossimo futuro arriveranno anche quelle, incrociamo le dita", ride.

Brugnami, ascolano di nascita, si allena al Palarossini di Ancona con i coach Fabrizio Marcotullio e Tommaso Sciocchetti: "Ci vado sei volte alla settimana, la struttura è adeguata e ultimamente tramite la Federazione e la società sono arrivate nuove attrezzature che permettono di allenarsi al meglio. In palestra, si crea una sorta di famiglia, c’è condivisione con gli altri atleti". L’assessore allo sport l’ha definito eroe: "Brugnami rappresenta il miglior modello di giovane che possiamo offrire alle nuove generazioni. Tommaso studia tanto, con grossi sacrifici e ottimi risultati. E soprattutto è un atleta fantastico che raggiunge livelli di prestazione impressionanti. È indubbio che fra qualche aspirante maranza che perde tempo in giro per strada e un ragazzo come Tommaso, beh – glissa – questa Amministrazione si augura che venga preso da esempio".

Orgogliosa mamma Simona, che ha filmato tutto il momento della cerimonia con il proprio smartphone. Gli occhi azzurri della madre si fanno umidi quando al figlio viene consegnata la bandiera della Dorica: "Si impegna nello sport, a scuola, nelle amicizie. Dopo gli Europei, avrebbe dovuto risposare almeno una settimana e invece è voluto tornare al suo mondo, la palestra. Essere mamma di un campione è emozionante – dice – Io e mio marito siamo orgogliosi di tutto ciò che fa, ogni volta è una sorpresa e ci stupisce. Per noi, è sempre il ragazzino con quella passione. E mi auguro che non ne rimanga deluso, che non si scoraggi nei momenti difficili". Studia nel tragitto in macchina e la sera tardi, quando rincasa, ma "con lui andiamoci piano – riflette il numero uno del Coni regionale, che lo guarda con affetto e ammirazione – Ha vinto persino titoli italiani negli Assoluti, però facciamolo crescere senza tanta pressione. Tommaso ci sta dando molto, è bravissimo, ma ha quasi 18 anni ed è giusto che viva anche la spensieratezza della sua età". Un talento, il suo, che si aggiunge a quello di Gianmarco Tamberi, che partirà a breve per le Olimpiadi, e allo schermitore Tommaso Marini.

Nicolò Moricci