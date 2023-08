Tommaso Marini accolto da star "Io, uno di voi"

Era il vip più atteso della serata e come tale è stato accolto: Tommaso Marini, fresco campione del mondo di scherma, è stato salutato come una vera e propria star, quasi come fosse un giocatore dell’Ancona, squadra che lui tifa fin da bambino. E non ha perso l’occasione per ribadirlo anche in una serata di festa come questa: "Avere al proprio fianco dei tifosi così è una grandissima fortuna. Sono nato con l’Ancona nel sangue, perché mio padre, che è un grandissimo tifoso, mi ha avvicinato a questa squadra. Nei momenti decisivi ho sempre messo la maglia dell’Ancona, è un must consolidato che ormai mi porto dietro. Spero di portare un po’ di fortuna alla squadra, come loro hanno fatto con me. E’ bellissimo sentire questo calore attorno ai biancorossi. Analogie tra me e l’Ancona? Il fuoco che abbiamo dentro è lo stesso, ne vado fiero e spero di rappresentare al meglio questa città, come farà la nostra squadra".

Assente invece per impegni personali il sindaco Daniele Silvetti, che ha comunque voluto portare i suoi saluti a squadra e società. A rappresentare l’amministrazione comunale, il vicesindaco Giovanni Zinni e l’assessore Daniele Berardinelli: "Questa è una serata meravigliosa, perché la città può assistere a questa meravigliosa Ancona. L’Ancona Calcio unisce da sempre tutti gli anconetani, al di là di ogni colore politico", affermano entrambi.