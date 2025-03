Tommaso Marini, bella prova al Cairo

Tommaso Marini è più che soddisfatto della prova di Coppa del Mondo che s’è svolta al Cairo lo scorso weekend: prima la gara individuale di fioretto, in cui s’è arreso ai quarti per una sola stoccata al coerano Jeonghyun Youn, poi domenica scorsa la rivincita di squadra, il successo arrivato sugli Stati Uniti insieme ai compagni di squadra Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Filippo Macchi. Un successo, tra l’altro, bissato anche dalla squadra femminile. "Un po’ di rammarico per aver perso di una solo stoccata l’assalto per il podio, ma va bene così… visti i miei acciacchi non mi posso lamentare. L’importante è combattere sempre" ha scritto l’anconetano campione di fioretto sui social, che poi ha commentato anche la prova a squadra con evidente soddisfazione, ricordando anche la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: "Oro alla prova di coppa del mondo a squadre del Cairo. Felicissimo di essere tornato in squadra dopo aver ballato un po’. Farlo con voi e con una vittoria rende tutto ancora più bello. Complimenti ragazze per il vostro oro. Siamo l’Italia e siamo fortissimi". Anche l’Italia di fioretto femminile, tra l’altro con la jesina Elena Tangherlini, ha superato le americane, anzi, sono state proprio le ragazze a far suonare l’Inno di Mameli per la prima volta, seguite poi dopo pochi minuti dall’Italia al maschile. Prossimi appuntamenti per l’Italscherma e per Tommaso Marini: il Grand Prix del 22 marzo a Lima, in Perù, e quindi la tappa di Coppa del Mondo a Playa del Carmen, in Messico il primo di maggio.