Tony Esposito al teatro Panettone celebra i 40 anni di Kalimba de luna

Torna la musica al Teatro Panettone di Ancona. Quella di Tony Esposito, protagonista di un concerto che ha catturato l’attenzione di molti, visto che molto probabilmente si registrerà il tutto esaurito. L’appuntamento è per questo pomeriggio (ore 17.30), quando sul palco dell’ ‘anfiteatro’ di Brecce Bianche salirà l’autore di ‘Kalimba de Luna’, che ha appena festeggiato il proprio quarantesimo compleanno.

Era il 1984, infatti, quando la canzone impazzò per mesi nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, diventando un autentico tormentone. Merito di un azzeccato mix di ritmo e melodia, capace di conquistare il pubblico italiano, ma anche quello di tanti paesi stranieri. Quando uscì, ‘Kalimba de Luna’ in effetti rappresentò una piccola grande rivoluzione. Nelle discoteche dei primi anni Ottanta si era visto di tutto: la progressiva eliminazione dei lenti, i ritmi crescenti delle canzoni, le atmosfere latino americane e gli scatenati balli caraibici. Fu allora che Tony Esposito inventò uno strumento, un tamburo dall’inconfondibile e profondo timbro: il tamborder. Lo inventò per rendere ancora più forte il refrain di un brano, ‘Kalimba de Luna’ appunto, che vinse il Disco per l’Estate, e rimase nella storia della canzone, della musica disco e della tradizione napoletana vissuta, rivisitata e arricchita dalle percussioni e dalla creatività di Esposito.

Ma l’occasione odierna è doppia, poiché, a dieci anni dalla morte di un grande artista napoletano come Pino Daniele, la Sulvic, insieme a Radio Arancia e al Comune di Ancona, grazie alla presenza di Tony Esposito hanno organizzato uno straordinario tributo a Pino Daniele, alla sua chitarra, alla sua poesia. "Il concerto odierno conferma che l’Associazione culturale Sulvic sta veramente facendo rivivere ad Ancona la sua stagione d’oro della musica e dello spettacolo, quella che, per intenderci, ebbe tra i suoi protagonisti Mario Vico e Vittorio Sulpizi, mitici ‘impresari del rock’, di cui figli Gianni e Valerio hanno in un certo senso raccolto l’eredità" speiga una nota.

I posti numerati vanno prenotati al numero 3293944326. Il costo è di 18 euro.