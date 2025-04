Top Volley Cisterna domina Yuasa Grottazzolina 3-0 nei Playoff Challenge

TOP VOLLEY CISTERNA

3

GROTTAZZOLINA

0

Parziali: 25-18, 25-12, 25-19

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 3, Finauri, Ramon ne, Pace, Tarumi 14, Tosti 2, Faure 7, Diamantini ne, Czerwinski 5, Baronowicz, Mazzone 5, Rivas 4, Bayram 2, Nedeljkovic 10. All. Falasca

YUASA GROTTAZZOLINA: Zhukouski, Antonov 8, Cubito 3, Vecchi, Bardarov, Demyanenko 3, Mattei ne, Comparoni ne, Petkovic ne, Marchisio, Marchiani, Foresi ne, Cvanciger 9, Tatarov 9. All. Ortenzi

Arbitri: Salvati e Serafin

Note: Ace Cisterna 8, Grottazzolina 0. Muri vincenti Cisterna 7, Grottazzolina 4

Debutto con sconfitta per la Yuasa Battery Grottazzolina nella prima giornata di Playoff Challenge, competizione che assegnerà il quinto posto in classifica e il pass europeo per la prossima Challenge Cup. La squadra di coach Ortenzi fatica per tutta la partita e alza bandiera bianca con un netto 3-0 contro la Top Volley Cisterna.

La cronaca. Orfano di Fedrizzi, coach Ortenzi coglie l’occasione per allargare le rotazioni e punta su Antonov, Tararov e Cvanciger nel sestetto iniziale (completato da Marchiani, Cubito e Demyanenko) per sperimentare nuove soluzioni.

L’inizio di gara è in salita per i grottesi: il muro di Tarumi e l’ace di Nedeljkovic spingono subito Cisterna sul 5-1. La Yuasa Battery prova a replicare con Cvanciger e Tatarov (13-10), salendo poi di tono a muro con Demyanenko e Antonov che confezionano il pareggio a quota 14. L’inerzia sembra nelle mani di Grottazzolina, ma l’ace di Fanizza ridà slancio ai laziali: il muro di Nedeljkovic apre al +3 (18-15) e spalanca le porte ai locali che si aggiudicano il set sul 25-18.

Nel secondo parziale Cisterna parte ancora forte (7-3), con Faure che prima piazza il monster block su Antonov e poi allunga con l’ace. Tatarov prova a rimettere in corsa Grottazzolina, al pari di Cvanciger, ma Cisterna continua a gestire i ritmi e con il duo Rivas-Nedeljkovic scappa via fino al 14-8.

La Yuasa Battery fatica a trovare continuità offensiva, perdendo rapidamente terreno: anche il secondo set scivola velocemente verso Cisterna che domina la scena e sale sul 2-0 (25-12).

La squadra di Ortenzi deve scalare una montagna ripidissima ed anche nel terzo set parte a rilento: Fanizza trova il muro del primo mini-break (3-1), mentre dall’altra parte è Antonov a trovare il passante giusto (4-3). Troppo poco per pensare di imbastire la rimonta: Cisterna scappa ancora via con il muro di Nedeljkovic ed il vincente di Rivas, allungando sul 7-3. L’ennesima accelerazione laziale segna definitivamente il match: Mazzone e l’ace di Czerwinski spaccano in due il set (15-7) e Grottazzolina alza bandiera bianca. Negli ultimi scambi Cisterna amministra il vantaggio e chiude i giochi sul 25-19.