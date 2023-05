Topi d’appartamento in azione a Montignano Casa messa sottosopra, rubati monili e soldi

Ignoti hanno messo a segno un colpo a Montignano il 29 aprile tra le 19 e le 21.30, approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Dopo aver rovistato ovunque hanno rubato monili e denaro, il valore è ancora in corso di quantificazione. Non paghi, dopo aver aperto una botte contenente olio, lo hanno rovesciato. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che al loro rientro hanno trovato l’abitazione completamente sottosopra: indumenti e accessori in terra nelle camere e sparsi nel resto dell’abitazione, probabilmente erano alla ricerca di una cassaforte. Sul gruppo ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ è stata anche pubblicata una foto dell’accaduto. Un altro colpo è stato invece messo a segno nel quartiere di Ciarnin, in via Volta, sempre mentre i proprietari non erano in casa e anche in questo caso, hanno rubato quanto di valore trovato a disposizione. Nel lungo ponte del Primo maggio sono stati diversi i colpi messi a segno in città e denunciati ai carabinieri, tra questi anche un furto che è stato commesso nel quartiere dell’ex piano regolatore dove i malviventi hanno colpito in più occasioni. Sul gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ in molti consigliano di prestare attenzione in quanto sono state notate e segnalate persone sospette in prossimità di alcuni quartieri della città.