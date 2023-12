Topi d’auto in azione al Cesano

Continuano i tentativi di furto di auto. Dopo quelli di alcune settimane fa che avevano interessato vetture in sosta nei quartieri Saline, Cesanella e Vivere Verde, ignoti sono tornati a colpire: vittime alcuni residenti della frazione di Cesano che lo scorso week-end hanno trovato le serrature delle loro auto forzate. Tre le vetture che i ladri hanno manomesso: si tratta di una Fiat Punto, una Smart e una Citroen C3, in tutte hanno danneggiato le serrature costringendo in due casi i proprietari a chiamare un esperto per riuscire a riaprire l’auto.