Topi e blatte nel locale: chiusa una pizzeria

Carenze igienico sanitarie, chiuso un bar pizzeria alle porte della città. Il blitz dei Nas di Ancona e della stazione di Senigallia è avvenuto sabato pomeriggio, durante un controllo in cui sono state effettuate ispezioni che hanno riguardato esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, finalizzate alla verifica dei requisiti generali in materia di igiene.

Gli uomini dell’Arma hanno riscontrato irregolarità in un bar-pizzeria alle porte della città, punto di riferimento di un intero quartiere. All’interno sono state rilevate gravissime carenze igienico-sanitarie con potenziale rischio per la salute dei clienti: nella cucina e nel magazzino degli alimenti, oltre alla scarsa pulizia generale, i militari hanno rinvenuto delle blatte morte ed escrementi di roditori, depositati persino nelle teglie metalliche per la cottura delle pizze.

I topi e i ratti rappresentano una minaccia significativa sia per la salute che per l’integrità di abitazioni e aziende. Tra i rischi più temuti vi sono le diverse malattie trasmesse dai topi, spesso veicolate da escrementi, urine e parassiti come pulci e zecche. Questi roditori possono contaminare cibo, superfici e ambienti, compromettendo l’igiene e aumentando il rischio di infezioni gravi come leptospirosi, salmonellosi e hantavirus. Oltre ai pericoli per la salute, i topi causano danni materiali considerevoli: rosicchiano cavi elettrici, strutture in legno, materiali da imballaggio e macchinari, con conseguenze economiche rilevanti.

I carabinieri hanno chiesto l’immediato intervento sul posto di personale del Servizio igiene degli alimenti di origine animale (Siaoa) del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast Ancona, che in ragione delle gravi violazioni riscontrate ha disposto l’immediata sospensione dell’attività della pizzeria, intimando immediati interventi di ripristino delle condizioni di salubrità e comminato una sanzione dell’importo di mille euro al titolare della stessa.

Il locale, che si trova a poca distanza dal centro storico, è molto frequentato soprattutto durante il week-end quando viene preso come punto di riferimento da molte persone per acquistare pizza d’asporto. I controlli proseguono senza e in vista della stagione estiva interesseranno anche locali stagionali e, come avvenuto anche in passato, gli chalet del lungomare dove nella gran parte vengono somministrati snack e bevande.