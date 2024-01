"Topi in centro: serve la disinfestazione"

"Topi in centro storico: si intervenga al più presto". L’allarme è del consigliere comunale di opposizione Pino Pariano che ha protocollato una richiesta di disinfestazione urgente dai ratti. "Non è la prima volta che i residenti del centro storico di Fabriano – aggiunge - segnalano la necessità di intervenire con la derattizzazione per la presenza di topi che si aggirano tranquillamente fra i vicoli e, addirittura, nella centralissima via Cialdini come testimonia la foto scattata qualche giorno fa da un cittadino. Tale è questa indesiderata e pericolosa presenza che in alcuni casi gli animali sono persino entrati nelle abitazioni, un fatto certamente grave perché i topi possono essere veicolo di malattie gravi per la salute dei cittadini. Senza dimenticare quel decoro che una città, che aspira a diventare una meta turistica sempre più gettonata, non può certo permettersi. Ecco che – conclude Pariano - chiedo all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente al fine di rimuovere questo problema annoso".