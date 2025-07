Morsa da un topo nella casa di riposo: scatta la derattizzazione

Cerreto d’Esi (Ancona), 6 luglio 2025 – La denuncia era partita la settimana scorsa dal familiare di una ospite. "Un ratto l’ha morsa al volto. Il roditore è rimasto nel letto di mia madre finché un’operatrice non ha abbassato le lenzuola per pulirla. Faccio causa al Comune", ha denunciato il figlio mentre la madre è stata trasportata al pronto soccorso. Le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Uil Fpl hanno chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale di Cerreto d’Esi e la ditta Kursana per la casa di riposo e residenza protetta dove è accaduto il fatto, la rsa di palazzo Refi. L’incontro si è svolto per trovare soluzioni immediate alla situazione particolare di emergenza successiva ai fatti avvenuti.

Il Comune, alla presenza di sindaco, vice, del responsabile dell’Ufficio tecnico e di quello dei vigili urbani, ha confermato di aver provveduto immediatamente a una derattizzazione straordinaria all’interno del castello, nella rete fognaria e messo trappole erogatori nuovi negli ingressi della struttura mentre Kursana ha assicurato di avere un contratto con una ditta specializzata e l’ultima è stata fatta a maggio. Non è stato l’unico problema riscontrato da quell’uomo.

"Abbiamo colto l’occasione per evidenziare che la struttura è talmente antica (1600) che occorrerebbero diversi lavori per metterla a norma e il Comune ci ha confermato che sono stati già definiti diversi fondi per la ristrutturazione del palazzo Giovanni Paolo II – informano le segreterie sindacali provinciali e regionali -. Si è parlato della derattizzazione ovviamente e anche delle soluzioni per alleviare il disagio dei utenti e dei lavoratori che lavorano con alte temperature senza mezzi adeguati. Per quanto riguarda la derattizzazione, la Ast di competenza, che ha verificato gli ambienti, ha emesso un relazione positiva al riguardo non avendo trovato tracce di ratti ma un ambiente in linea con gli standard sanitari richiesti dalla normativa. Non ci sono comunicazioni riguardanti eventuali chiusure".

Per il caldo, Kursana ha comunicato di aver dato verbalmente la possibilità di ventilare le stanze e tenere aperte le finestre per diverso tempo. E’ stato convenuto che sarà fatta comunicazione scritta con fasce orarie definite per aprire le finestre fino a che il Comune non interverrà istallando zanzariere o reti. L’amministrazione comunale si è presa l’impegno di sistemare il condizionatore rotto al piano terra, di studiare la possibilità di collocale un impianto di condizionamento al secondo piano di palazzo Refi e per l’emergenza di provvedere tramite pinguini a refrigerare l’aria.