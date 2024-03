I topi tornano nella palestra, chiuso l’impianto

Falconara (Ancona), 14 marzo 2024 – Topi alla palestra Lombardi, ci risiamo. A distanza di un mese, ieri, il sindaco Stefania Signorini è stata costretta a firmare un’altra ordinanza di chiusura della struttura di Castelferretti, annessa alla scuola Montessori, dopo la richiesta della dirigenza scolastica "di disporre un intervento urgente di derattizzazione", complice "la presenza di escrementi di roditori".

Dunque, il primo cittadino ha attuato la stessa strategia, in quanto tale situazione "rappresenta un rischio per l’igiene ambientale e l’incolumità pubblica ed è stato pertanto concordato con la ditta affidataria dell’Ente di effettuare un intervento mirato". Una decisione che comporterà la chiusura dei locali interessati fino alla conclusione delle operazioni previste dal protocollo.

Non solo, però. Saranno sospese "le attività di educazione fisica degli studenti in orario scolastico" e quelle "pomeridiane che si svolgono in palestra, a cura delle società sportive autorizzate".

Ma intanto l’amministrazione ha individuato le alternative per non fermare gli allenamenti. "Le società sportive saranno trasferite al PalaBadiali e alla palestra del Liceo Cambi – ha garantito al Carlino l’assessore allo Sport Raimondo Baia –. Per i bambini della scuola, invece, stiamo valutando la soluzione del vicino PalaLiuti. Contiamo di tornare a breve alla normalità". Baia, inoltre, ha chiarito quanto è stato fatto alla palestra Lombardi, che era tornata disponibile lo scorso 20 febbraio dopo una sanificazione totale.

"L’amministrazione è impegnata da più giorni in attività operative finalizzate alla risoluzione della problematica. Nell’arco di pochi giorni sono state effettuate tre derattizzazioni da ditte specializzate ed attualmente le maestranze comunali sono impegnate in opere di controllo e ripristino della struttura con annessa potatura degli alberi circostanti".

All’interno della palestra potrebbe esserci un solo topo, sicché le tracce restano ancora piuttosto localizzate tanto da non suggerire la presenza di un numero più ampio di roditori. Nelle famiglie, tuttavia, persiste una certa apprensione.

“Avevamo già legittimi dubbi dopo la derattizzazione di settimane fa e i fatti ci hanno dato ragione – l’accusa del capogruppo di Cittadini in Comune, Lara Polita –. Ai genitori non è stato comunicato nulla di ufficiale, fino all’ordinanza di chiusura del sindaco. La situazione penalizza sia gli alunni che i ragazzi che fanno attività pomeridiana. Pare che l’amministrazione abbia messo altre esche, con l’intenzione di fare pulizia all’esterno, potando gli alberi. Questione di non poco conto è anche il fatto che la palestra è collegata con il piano terra del plesso Montessori e tre classi della Da Vinci. Ciò agevola il passaggio dei ratti da un edificio all’altro".