Topo d’auto, ma le spycam lo incastrano

Avrebbe agito da solo, indisturbato, mentre i proprietari delle auto che prendeva di mira si stavano apprestando ad andare a cena o a fare una passeggiata sul lungomare. Pensava di non essere visto, e così è stato, tanto che è riuscito nell’intento, ma l’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza l’ha inquadrato. Avrebbe le ore contate l’uomo che l’altra sera è riuscito a trafugare soldi da almeno cinque auto in sosta. Ha fatto razzia tra quelle parcheggiate di fronte al ristorante Taunus mare "Da Giuseppe" a Numana, lungo la Litoranea. "E’ riuscito a portare via anche il portafoglio dall’auto di mio figlio con circa 80 euro - dice la moglie del titolare, Olga - Ha tentato il furto anche nell’auto della nostra barista ma non ci è riuscito. Non sappiamo chi sia ma i filmati l’hanno inquadrato, si vede un figuro che agisce. Non ha spaccato i finestrini, forse ha introdotto un attrezzo nello spazio del finestrino lasciato aperto di pochissimo per far passare l’aria". Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri che stanno effettuando le indagini. L’uomo, o forse un aiutante, avrebbe cercato di aprire anche altre 3 auto parcheggiate più a nord. Già migliaia di turisti sono arrivati a Numana e Sirolo per trascorrere le vacanze. Numana, da sola, arriverà a contenere quasi 100milapersone in un giorno. "Per questo è fondamentale premunirsi da un punto di vista della sicurezza", aveva detto il sindaco Gianluigi Tombolini. Pronte 64 telecamere per il controllo del territorio (59 di controllo e 5 con ocr per la lettura delle targhe delle auto in transito) ed è partito subito il dispositivo di sicurezza "Estate tranquilla" in collaborazione con le forze dell’ordine e la vigilanza privata per il controllo anche in notturna lungo le spiagge per scongiurare bivacchi e stazionamenti lungo l’arenile e vandalismi.

Silvia Santini