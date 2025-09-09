Topo morto e cocaina: multato un noto locale

Ancona, 10 settembre 2025 – C’era un topo morto nel cortile che collegava la sala cucina con un locale adibito a deposito delle celle frigorifere. L’hanno accertato i poliziotti della Questura di Ancona quando è scattato il blitz in un noto locale di Numana nell’ambito dei controlli dei locali pubblici disposti dal questore Capocasa d’intesa con il prefetto Valiante. Non solo. C’erano gravi irregolarità nella gestione dell’esercizio commerciale da parte del suo titolare, 50enne. Il personale dipendente attraversava il cortile senza utilizzare i calzari, contaminando la cucina di agenti infestanti, in violazione delle normative sull’igiene pubblica. Le zanzariere della cucina erano rotte e in cattivo stato, i bidoni dell’immondizia scoperti, mentre il manuale di autocontrollo haccp presentava alcune irregolarità. Sul posto è intervenuto anche il personale reperibile dell’Ast Marche contestando le violazioni.

Il controllo dei due dipendenti presenti al momento dell’ispezione ha permesso di verificare che uno di loro, minorenne, non fosse stato regolarmente assunto. Per tale motivo è stato inoltrata all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Ancona una segnalazione per la contestazione (di duemila e 500 euro) dell’avvenuta violazione dell’articolo 14 del dl 81 del 2008 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). E’ scattata anche la perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti all’interno del locale dove sono stati trovati circa 7 grammi di cocaina. Il detentore è stato segnalato alla Prefettura. All’interno dei locali dove sono custoditi i frigo-congelatori, assieme al titolare, i poliziotti hanno riscontrato anche la presenza di una extracomunitaria di 35 anni con numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per ricettazione, appropriazione indebita e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.