Un ratto morto, escrementi di topo fra gli abiti, cibo scaduto: chiuso uno storico emporio attivo da 47 anni

Jesi, 29 agosto 2025 – Un ratto morto ancora nella trappola, escrementi di topo negli indumenti e persino nei pannolini per bambini, carne non refrigerata, cibo scaduto e lavoratori in nero.

Chiuso con ordinanza del sindaco per gravi carenze igienico sanitarie, ai sensi del testo unico degli enti locali, lo storico emporio Rango di via Garibaldi.

La iconica attività commerciale, frequentatissima dalle persone del quartiere San Giuseppe e non solo, fino ad oggi non era mai incappata in sanzioni di questo tipo.

Il blitz ieri da parte del locale commissariato di polizia, polizia locale e Ast, i quali hanno controllato tutti gli scaffali dell’ampio locale e l’angolo macelleria, dove le temperature di conservazione delle carni non sarebbero state adeguate.

Controlli durati ore, i quali hanno attirato molti curiosi, increduli nel vedere la saracinesca semi abbassata e dentro gli agenti della polizia locale e del commissariato, insieme a gli ispettori dell’Ast.

Di fronte alle contestazioni e alle sanzioni i titolari, attoniti, avrebbero timidamente protestato. “Ma come? – sarebbero stati sentiti domandare agli agenti –. In quarantasette anni di attività non ci è mai stato contestato nulla”.

Lo storico ‘spaccio’ vendeva davvero di tutto, dall’abbigliamento alla cartoleria, fino ai tendaggi e agli alimenti, anche freschi. Era aperto spesso anche nei festivi, tanto da essere conosciuto anche fuori città, oltre che ultimo appiglio per chi cercava qualcosa di introvabile.

Al momento non vengono forniti dettagli sull’operazione, ma l’attività non potrà riaprire fino a che non si metterà in regola con tutte le norme, e dopo un nuovo controllo degli organismi preposti.

Indagini in corso anche su un’ulteriore circostanza: il fatto cioè che il personale fumasse all’interno del locale. Nell’ultimo periodo, quando si sono intensificati i controlli e le sanzioni alle attività commerciali della città, questa attività era stata segnalata anche sul web.

Ieri sono scattati i controlli e la stangata in quello che per molti era per un punto di riferimento storico.