Topo morto in cortile e cocaina. Locale chiuso per quindici giorni

La Polizia ha dato esecuzione al provvedimento del Questore di Ancona chiudendo un locale a Marcelli di Numana, situato nei pressi della piazzetta centrale per la durata di 15 giorni a partire da giovedì, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è conseguente al controllo di polizia amministrativa sfociato in attività di polizia giudiziaria, che ha portato al sequestro di cocaina trovata all’interno dell’esercizio. Non solo. C’era un topo morto nel cortile che collegava la sala cucina con un locale adibito a deposito delle celle frigorifere. Il personale dipendente poi attraversava il cortile senza utilizzare i calzari, contaminando la cucina di agenti infestanti, in violazione delle normative sull’igiene pubblica. Le zanzariere della cucina erano rotte e in cattivo stato, i bidoni dell’immondizia scoperti, mentre il manuale di autocontrollo haccp presentava alcune irregolarità. Sul posto è intervenuto anche il personale reperibile dell’Ast Marche contestando le violazioni. Il controllo dei due dipendenti presenti al momento dell’ispezione ha permesso di verificare che uno di loro, minorenne, non fosse stato regolarmente assunto. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui locali pubblici presenti su tutto il territorio, disposta dal questore Capocasa, in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Valiante.