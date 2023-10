Topo sul termosifone in una stanza dell’ospedale Salesi

Ancona, 13 ottobre 2023 – Va a trovare un’ amica che doveva partorire e lungo le scale si trova faccia a faccia con un topo. Il ratto è stato avvistato all’ospedale Salesi, era sopra un termosifone. Il cittadino ha preso il cellulare per fotografarlo. "Non credevo ai miei occhi – racconta al Carlino a cui prega di rimanere anonimo – così ho preso il telefonino e per prima cosa ho voluto immortalarlo. Non è stato piacevole vedere un topo in ospedale, dovrebbe essere un posto pulito in cui certi animali non si devono trovare".

Il cittadino è arrivato attorno alle 9.30, entrando all’ingresso principale. Poi ha percorso il corridoio che costeggia il pronto soccorso e si è diretto a prendere l’ascensore, vicino alla prima rampa di scale che permette di salire ai piani superiori anche a piedi. "Il topo, anche bello grosso – incalza il cittadino – prima era sul corrimano poi è stato disturbato dalla mia presenza e dal quella di una famigliola che attendeva come me si salire con l’ascensore. Una donna ha detto pure "ma che schifo, siamo in un ospedale". Con agilità il ratto è passato sul calorifero e lì è rimasto fino a quando poi noi siamo saliti sull’ascensore. Non so da dove possa essere passato. Quando ho finito la visita alla mia amica ho evitato di ripassare da quella parte, non so quindi se poi fosse ancora lì".

Nell’immediatezza del fatto il cittadino non ha pensato di segnalare la presenza del ratto al personale infermieristico. Era ancora provato per quella vista e non ha detto nulla nemmeno alla sua amica per non farla preoccupare. Il personale però è poi venuto a conoscenza di una foto fatta e della presenza di un ratto sul termosifone della prima rampa di scale.

Nelle vicinanze si troverebbe una conduttura dell’area e il topo potrebbe essersi introdotto da lì. Non è escluso che avesse anche dei piccoli. Questo spiegherebbe il suo ingresso in un luogo riparato. Un controllo è stato poi fatto dal personale che però non ha visto tracce di topo. Nei reparti era tutto a posto.

La struttura è soggetta a derattizzazioni periodiche e programmate proprio per evitare la presenza dei topi in un ambiente che deve mantenere il massimo livello di igiene. Non mancheranno controlli anche nelle prossime ore.

A luglio scorso insetti indesiderati erano stati trovati invece al punto di primo intervento dell’Inrca. Sul letto di una degente anziana, morta dopo due giorni per un grave quadro clinico, la badante della donna aveva trovato delle formiche. Il caso era stato denunciato ai carabinieri del Nas.