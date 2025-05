Toponomastica, si dimettono in sei

Clamoroso strappo all’interno della Commissione Toponomastica di Jesi e Giunta che finisce nel mirino per le ultime due intitolazioni che sarebbero state decise "in modo autonomo". In un colpo solo, giovedì scorso, sono state protocollate le dimissioni dei componenti Francesca Bartolacci, Marco Borocci, Attilio Carducci, Enrico Filonzi, Francesca Pappagallo e Paola Sabbatini. A far saltare il banco non sarebbero state affatto le scelte fatte. Ma le modalità. Il primo caso è quello relativo alla via d’accesso dell’hub di Amazon a ‘Gemma Perchi’, intitolazione deliberata dalla Giunta il 24 marzo scorso. È seguita, il 30, una nota di spiegazioni da parte di una componente esterna, in cui si chiedevano le motivazioni "del mancato coinvolgimento della Commissione". Stesso discorso durante la decisione "dell’intitolazione della corte della chiesa di San Nicolò a ‘Virna Lisi’, anche questa assegnazione mai portata in Commissione neppure per conoscenza". Per questo i componenti, "certi di aver sempre tenuto un comportamento collaborativo e corretto", considerano "irrispettose non solo del regolamento, ma anche del loro ruolo, le due intitolazioni fatte in modo autonomo dalla Giunta", prendendo "atto dell’irrilevanza del proprio incarico e di quello della Commissione".