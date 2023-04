Toppe di asfalto al posto dei sanpietrini: polemica

Toppe di catrame al posto dei sanpietrini, esplode la polemica social: "Cancellata la storia della nostra città". Toppe visibili nel cuore del centro di velluto, in via Pisacane e via Fratelli Bandiera, toppe spacciate per momentanee ma che ormai sembrano invece diventate d’abitudine, perché la posa dei sanpietrini non è mai stata avviata.

"È palese che il centro storico non interessa più a nessuno" si legge in un commento. "C’è poco da dire; vergognoso mettere toppe di asfalto su una strada in selciato patrimonio storico della città. Hanno fatto diversi interventi in via Pisacane e in uno hanno rimesso il selciato come prima. Non ho parole; ma farei rifare il selciato con le proprie mani a chi a permesso tale scempio. Sarebbe da restaurare interamente". Una polemica che in passato aveva riguardato anche aree importanti come il Corso 2 Giugno. Via Pisacane ha subito un grosso aumento del traffico dopo la chiusura del ponte 2 Giugno, essendo l’unica strada percorribile per raggiungere via Portici Ercolani. Tra i commenti c’è anche chi punta il dito sulla precedente amministrazione per la mancata manutenzione effettuata in passato. ‘Non è che prima andava meglio, le toppe veniva messe lostesso, ma solo che non sempre qualcuno protestava, con tanto di foto, su Facebook’.