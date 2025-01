Torcia e viso coperto. Furto sventato alle Poste doriche

Suona l’allarme, sventato un furto alle Poste. E’ successo sabato sera, al centro di lavorazione della corrispondenza e dei pacchi che si trova a Passo Varano. Nel deposito di Poste Italiane Spa, si è attivata la segnalazione di allarme che è arrivata agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo del gruppo delle Poste che è attiva 24 ore su 24 proprio per proteggere tutte le sedi di smistamento della posta. Un maxi capannone dove arrivano e gravitano sia dati sensibili importanti della clientela che denaro, carte di credito e bancomat. Quando è arrivato l’alert alla sala di controllo, gli operatori addetti alla sorveglianza hanno visto, dalle telecamere presenti all’interno perimetrale del deposito, che si stava aggirando una persona con il volto coperto e una torcia in mano per farsi luce. Sembrava una figura maschile con addosso felpa e cappuccio scuri. Era dentro il centro di smistamento. E’ partita subito la telefonata alle forze dell’ordine della zona per segnalare l’intrusione di un presunto ladro. Una pattuglia delle volanti della polizia ha raggiunto il deposito in pochi minuti e ha perlustrato il capannone alla ricerca del ladro. Gli agenti si sono avvicinati e sono entrati non trovando però nessuno nella zona. Hanno controllato tutte le uscite e le finestre presenti per vedere se c’erano segni di effrazione da qualche infisso ma non sono state trovate forzature. Il presunto ladro si è dileguato nel buio della notte. Il malvivente si sarebbe dato alla fuga poco prima, senza però portare via nulla.