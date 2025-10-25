Torna al ristorante e non trova la canna fumaria. Pizzaiolo a processo per appropriazione indebita

Torna in possesso del suo locale e non trova più la canna fumaria, i tubi dell’impianto di aspirazione, una lavastoviglie e i cestelli della friggitrice. A portarli via, stando alla denuncia fatta ai carabinieri dalla proprietaria dell’immobile, una falconarese di 68 anni, sarebbe stato il vecchio affittuario, titolare della pizzeria Las Vegas a Falconara, in via Bixio.

Per l’ammanco dell’attrezzatura il titolare della pizzeria è finito a processo davanti al giudice Pietro Renna per appropriazione indebita. E’ un albanese di 48 anni, residente ad Ancona, difeso dall’avvocato Arnaldo Ippoliti. Stando alle accuse il ristoratore avrebbe avuto in locazione il locale e il comodato d’uso delle attrezzature interne, questo fino al 2023, quando poi la pizzeria avrebbe cambiato sede.

Nella fase del trasloco la proprietaria si sarebbe accorta degli oggetti mancanti, trovati a bordo di furgoni parcheggiati fuori dal suo immobile, quando il ristoratore stava portando via l’attrezzatura per trasferirla altrove. La donna lo avrebbe diffidato a non toccare le sue cose, poi non più trovate all’interno della pizzeria.

Stando alla difesa del 48enne, non sarebbe stato portato via nulla di proprietà della 68enne, perché la canna fumaria era stata sostituita con una a norma essendo, quella in uso al locale, non più a norma. A riprova di quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, il suo legale ieri ha fornito in udienza un documento datato 2018 in cui la polizia locale di Falconara invitava il ristoratore a provvedere al cambio dell’aspirazione con un impianto a norma.

I cestelli della friggitrice sarebbero stati suoi, perché quelli in dotazione erano stati sostituiti nel tempo per usura. La Procura ieri ha chiesto una condanna a dieci mesi e 400 euro di multa per l’imputato. La difesa ne ha chiesto l’assoluzione. Il giudice ha rinviato all’udienza del 31 ottobre per repliche e sentenza.

