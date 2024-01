Torna "Curiosando", il mercatino vintage

Un fine settimana dedicato a Curiosando, il mercatino che coniuga vintage, collezionismo e artigianato ed è tra le rassegne di settore più amate dagli anconetani. Oggi e domani, dalle 9 alle 19, l’iniziativa torna in piazza Cavour, nella sua sede storica dopo dieci anni di assenza in cui è stata trasferita in piazza Pertini. Si contano oltre 90 espositori che porteranno in piazza curiosità, ricordi, mobili e arredi di dimore importanti, piccolo collezionismo e artigianato artistico. Incontrando il gusto dei più giovani il mercatino guarderà anche al vintage di tendenza, tra abbigliamento e accessori sostenibili e d’avanguardia. Si tratta del primo appuntamento dell’anno con Curiosando. Gli altri eventi saranno invece proposti il 24 e il 25 febbraio, il 23 e il 24 marzo, il 27 e il 28 aprile, nonché il 25 e il 26 maggio. Tra le cose che si potranno trovare abbigliamento vintage, orologi d’epoca da collezione, libri e fumetti, dischi in vinile e cd, ceramica antica e moderna, utensili da cucina, corredi, lego di tutti i tipi, bijoux vintage, giocattoli dei tempi passati, fotografie, armadi e tavoli, cornici e specchiere.