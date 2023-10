Torna dal lavoro, si ribalta con l’auto. E’ grave un 27enne anconetano

Strada Vecchia del Pinocchio, auto esce di strada e si ribalta, ferito in maniera grave un 27enne anconetano che rientrava a casa dal lavoro. Per fortuna il giovane non è in pericolo di vita, ma le conseguenze dell’incidente se le porterà dietro a lungo. Decisivo l’intervento di soccorso portato dall’automedica del 118 e dai militi della Croce Rossa di Ancona. È successo tutto l’altra sera, martedì dopo le 21, lungo il tratto di strada che collega la Baraccola e i cosiddetti Quartieri Nuovi al Pinocchio, a breve distanza da via Caduti del Lavori. Un incidente dalla dinamica spettacolare. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto condotta dal 27enne ha sbandato finendo addosso a un palo della segnaletica stradale. Lo stesso palo ha praticamente fatto da leva provocando il drammatico ribaltamento della vettura. A limitare i danni la bassa velocità tenuta dal conducente della vettura che ha fatto tutto da solo. Da capire le cause della perdita di controllo del veicolo, non è da escludere l’ipotesi del fondo leggermente bagnato e dunque viscido. Il giovane è stato trasferito subito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.