Torna domani alle 10: "Io corro per la vita" la passeggiata in rosa organizzata da Fidapa "Io Corro per la Vita": la passeggiata in rosa della Fidapa Bpw Italy di Senigallia per la solidarietà e la prevenzione delle malattie oncologiche parte domani mattina da Ancona. Tappe di intrattenimento con Tamburini e sbandieratori. Adatta a tutti.