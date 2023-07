Torna dopo 30 anni il festival degli Stonati Era stato ideato nel 1991: "Sarà una gara unica"

Torna dopo oltre 30 anni il festival degli stonati, grazie all’associazione Teatro Time e al Comune di Corinaldo. Era stato ideato nel ’91 e l’unica replica era stata l’anno successivo, nel ‘92. Domani, alle 21.30, in piazza Il Terreno, tornerà grazie all’idea di Cesare Morganti che, con Massimo Gradoni, presidente Pro Loco, ha contattato i 3 storici fondatori: Andrea Mancini e Venturi e Vittorio Saccinto, per riproporre una gara canora unica e originale. Replicare il format era un sogno di tanti e speriamo di poter far ripartire questo spettacolo col contributo del pubblico, giudice indiscusso. Saranno 11 i partecipanti, con canzoni del repertorio della musica leggera italiana, 6 i duetti in gara. Direzione musicale di Giorgio Ferretti.