Torna "Falconara Jazz": tre eventi con i big

Tre concerti con musicisti di fama internazionale per il grande e atteso ritorno del ‘Falconara Jazz’, in programma sabato, il 15 e il 23 marzo all’auditorium Marini. La rassegna è stata presentata ieri mattina nei locali di via Marsala, dalla maestra Angela De Pace, presidente dell’Istituto Marini, dalla maestra Silvia Ridolfi e dal maestro Giovanni Baleani, tra i protagonisti del primo concerto e coordinatore della kermesse. Con loro anche il sindaco Stefania Signorini e gli assessori Marco Giacanella (Cultura) e Ilenia Orologio (Scuola). "Con immenso piacere l’Istituto Marini torna a proporre una rassegna Jazz di tre eventi molto speciali – ha esordito Baleani –. Dopo lo stop forzato per via della pandemia siamo riusciti a riprendere la fortunata serie di concerti partita nel 2016".

Sabato la prima tappa con ‘Baleani-Evangelista Yana 4et, feat Lorenzo Tucci e Jacopo Ferrazza’, che vedrà Giovanni Baleani alla chitarra e composizioni, Emanuele Evangelista al pianoforte e composizioni, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. Sarà un concerto di musica originale e inedita, una prima assoluta di questa nuova formazione.

Venerdì 15 marzo l’auditorium ospiterà il trio composto dal chitarrista Enrico Bracco, Stefano e Andrea Nunzi rispettivamente contrabbasso e batteria, una realtà romana che non ha bisogno di presentazioni. Stefano e Andrea Nunzi sono originari di Fermo e per entrambi sarà un ritorno nelle Marche. Il 23 marzo, a chiudere la rassegna, sarà lo storico duo composto da Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino, le colonne della chitarra Jazz italiana.

Già ospiti in passato, questa volta torneranno con il loro duo con due dischi all’attivo. "Come di consueto – ha concluso De Pace – l’Istituto Marini si impegna per promuovere e proporre alla comunità eventi di alto spessore artistico e culturale, in uno spirito di condivisione collettiva".