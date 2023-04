Torna Giro DiVino tra piazze e palazzi

Torna Giro DiVino, l’evento promosso dalla Pro Loco in collaborazione con Slow Food e Comune di Jesi per promuovere e far conoscere le migliori produzioni enogastronomiche del territorio. Da sabato a lunedì prossimi quattro edifici pubblici e due piazze, ospiteranno l’iniziativa coinvolgendo anche musei e pubblici esercizi con sconti per l’accesso. Ieri la presentazione in municipio alla presenza dell’assessore al turismo Alessandro Tesei. Una ventina gli espositori presenti, tra vino, olio extravergine e carciofo precoce jesino. Si partirà sabato (ore 16), con le degustazioni aperte a palazzo della Signoria, chiesa di San Bernardo in via Valle e palazzo Santoni. Stand aperti fino alle 23, così come gli stand di Pro Loco e Slow Food in piazza Colocci e quelli degli operatori dell’artigianato artistico locale in piazza Federico II. Sabato, dalle 17, a palazzo Balleani di Via Federico Conti, sede dell’Ime, incontro su: "Il km 0, la tipicità, i presidi e la loro influenza sulla nutrizione e sul turismo" con un ricco parterre di relatori. Nei tre giorni previste anche degustazioni guidate dei vini d’eccellenza a palazzo Bisaccioni (dalle 18 alle 19, prenotazioni al 333 7776295) e domenica di olio al Museo Stupor Mundi.