Torna il Capodanno in piazza: tanta musica con Gold Eventi

Torna dopo il grande successo dello scorso anno, con 3mila presenze, il Capodanno in piazza del Comune organizzato dall’associazione Gold Eventi. Tra gli ospiti anche un dj tra più seguiti dai ragazzi a livello nazionale: il conduttore radiofonico Rudeejay. Si comincia alle 2 per poi terminare in tutta sicurezza la serata in discoteca con il bus navetta gratuito. "L’associazione Gold Eventi – spiega il presidente Luciano Robuffo - si è messa con impegno a disposizione della città, confermando all’Amministrazione comunale fabrianese, in una riunione dedicata alle iniziative natalizie, la disponibilità a organizzare qualche ora in musica e allegria per la serata di Capodanno. Nell’edizione dello scorso anno abbiamo potuto constatare come il Capodanno in piazza sia fortemente apprezzato non solo dalla platea dei ragazzi più giovani, da famiglie con bambini, da adulti ma anche da persone più avanti negli anni che sono tornate a ripopolare il centro storico cittadino ed il luogo di socializzazione più importante quale la nostra meravigliosa piazza".

La discoteca fabrianese Bohemia Music predisporrà, sotto il Loggiato dell’ex Bar Ideale, un Bohemia point dove si potrà ritirare un pass per il servizio navetta gratuito, andata e ritorno. In piazza anche il truck Pirelli che curerà la somministrazione di food take away accompagnato da cocktail e una selezione di birre. A mezzanotte un calice di brut offerto dall’azienda Rocca dei Forti e dolci natalizi della tradizione. Sul palco si alterneranno i giovani dj fabrianesi Manuel Marà e W8&Phase e dj Pato (Edoardo Patassi). Voce della serata Alessandro Vignoli.