Torna il carnevale: l’invasione di maschere prevista il 2 marzo

Organizzato dalla Pro loco Fabriano con il patrocinio del Comune, il supporto della Fondazione Carifac e di diversi sostenitori privati, torna il Carnevale. L’appuntamento quest’anno, appena ufficializzato, è per domenica 2 marzo. Alle 14 ritrovo per le iscrizioni ai giardini Margherita, alle 15 partenza del corteo in maschera verso piazza del Comune e alle 15.30 premiazione delle maschere vincitrici con tanta musica animazione e dolci di Carnevale. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a sabato 8 marzo.