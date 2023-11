Torna il Fabriano Film Fest e debuttano i lungometraggi

Torna il Fabriano Film Fest con un programma ricco di novità, dall’8 al 17 dicembre. Molti saranno i volti noti ospiti nella città della carta i quali incontreranno il pubblico tra cui: Vinicio Marchioni, Fabio Sartor, Fortunato Cerlino, Sara Zanier, Susanna Rotunno, Daniela Terreri, Lucianina De Falco, Antonella Fattori, Paolo Consorti e giurati di grande valore come i registi Salvatore Basile, Andrea Magnani, Stefano Reali, Alessandro Pondi, Massimiliano Bruno, che saranno presenti nelle giornate del festival. Il festival approderà allo storico cinema Montini che ospiterà tutte le proiezioni, sia dei cortometraggi che dei lungometraggi selezionati e l’altra grande novità è proprio la presenza di lungometraggi che concorreranno al Premio del pubblico. L’inaugurazione l’8 dicembre alle 18 alla presenza del sindaco Daniela Ghergo e dell’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. Nel primo weekend, troverà spazio il premio "Women Empowerment - storie di forza autostima e consapevolezza", al suo terzo anno di vita, con ospiti e giurati importanti: dalla giornalista Rai Susanna Rotunno alle attrici Daniela Terreri, Lucianna De Falco, Antonella Fattori tutte presenti alla serata di proiezione dei corti, l’8 dicembre.

In primo piano storie con donne protagoniste che riescono, con la loro forza morale, ad essere da esempio alle giovani generazioni e non solo. Il 9 dicembre alle 10 poi l’inaugurazione della mostra Cinema di Carta Fabriano al Museo della Carta e della Filigrana, con l’esposizione dei bozzetti, su carta Fabriano, delle locandine cinematografiche dal "Museo Cinema a Pennello" di Montecosaro. La giornata sarà interamente dedicata alle Marche, con presenze importanti che animeranno un panel di discussione sul Cinema locale: il direttore della Marche Film Commission Francesco Gesualdi, l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, e Donatella Pascucci della Direzione Generale MiC Cinema.

Sempre sabato il cinema abbandona l’immagine per diventare racconto pieno di suggestioni grazie alla scrittura dell’artista Paolo Consorti e a Fabio Bernacconi, realizzatore del Podcast "Il cielo di Marte". La giornata si chiuderà con la proiezione di quattro cortometraggi marchigiani tra i quali i giurati Neri Marcorè e Paolo Consorti decideranno il film che si aggiudicherà il premio Miglior film Marche. La partecipazione del pubblico alle proiezioni di tutti film in concorso e alle attività del festival sarà gratuita e gli spettatori potranno esprimere il proprio gradimento sui film proiettati, per l’assegnazione del premio del pubblico.