Torna il "Festival bavarese" alla Baraccola: birra e sette band sul palco fino a domenica

Settima edizione del ‘Festival bavarese’ al Circolo La Casetta della Baraccola di Ancona. Da domani (ore 20) a domenica si potrà fare un tuffo nella birra, pronta a innaffiare buon cibo bavarese, il tutto accompagnati da musica per tutti i gusti. Sul palco infatti si esibiranno ben sette band: Timeless Musica, che romperanno il ghiaccio domani, QUT, Mister People & the Gravestones, Blues Generations Band, ROSE’S band, The Doric Sound e Together (cover band di Elisa). Ci saranno numerosi stand gastronomici con pietanze tipiche bavaresi, dagli Spatzle ai Weibwurst, passando per il classico stinco di maiale al forno. Annunciato anche un wurstel bavarese lungo mezzo metro. Otto i tipi di birra a disposizione, compresa quella senza glutine. A chi arriverà a cena vestito ‘in tema’ bavarese gli organizzatori offriranno la birra.