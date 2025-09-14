Torna il Festival del Barocco. Ecco il programma dei concerti

Il sistema regionale del Barocco Musicale torna a operare nella sede territoriale originaria: domenica prossima (21 settembre) sarà inaugurata a Jesi la nuova stagione concertistica dell’Orchestra Barocca delle Marche, con tre appuntamenti musicali a cadenza mensile. Il ‘convivio musicale’ si svolgerà nel salone dei Musicisti dell’hotel Federico II e si concluderà con un brindisi a base di vino di pregio offerto al pubblico dall’azienda Montecappone. I concerti, sempre di domenica, hanno inizio alle 17,30 e dalle 16,30 sarà disponibile anche il servizio di sala Tè e caffetteria nella Sala Bar.

Domenica prossima si inizierà con il gala concerto del Concorso Internazionale di Violino Barocco "Tartini", che vede esibirsi in musiche tartiniane insieme all’orchestra diretta da Federico Guglielmo i tre vincitori del concorso stesso. Seguirà il 26 ottobre, il concerto "Pergolesi e gli altri", a partire dal preambolo di un manoscritto anonimo di metà ‘600 custodito nel Fondo musicale Planettiano di Jesi. "Sarà un viaggio – spiega il curatore Gianni Gualdoni – nel panorama dei violinisti-compositori marchigiani del ‘700, attraverso pagine di due autori coevi ma lontani per biografia, arte e stile, come lo jesino di scuola napoletana Giambattista Pergolesi e Pasquale Bini, pesarese allievo di Tartini a Padova".

Infine, il 23 novembre, conclusione tutta Vivaldiana, sempre con Federico Guglielmo concertatore e violino solista su "Le Quattro Stagioni" e alcune rare arie dall’opera "Siroe Re di Persia", interpretate dal mezzosoprano Ilaria Scarponi. "Prima dei quattro famosissimi Concerti delle Stagioni – spiega ancora Gualdoni – il programma musicale lancia infatti al recupero di ascolto contemporaneo brani da quel dramma per musica dato ad Ancona nel 1738, presente l’autore. Un evento raro e di grande interesse musicologico, considerando che la musica dell’opera è perduta: i brani offerti sono per l’occasione tratti da altri suoi titoli teatrali in cui Vivaldi li aveva pure usati".

L’Orchestra Barocca delle Marche (OBdM), diretta dal Maestro Guglielmo è il primo esempio istituzionale di organico barocco operante in regione, attiva da diversi anni con molti programmi prodotti e numerose esecuzioni in luoghi di eccellenza: teatri, chiese e palazzi storici. L’ingresso ai concerti ha un costo di 10 euro, compreso il brindisi finale. Prenotazione obbligatoria a: info@fondazionelanari.it.

Sara Ferreri