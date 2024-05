Torna il "Festival del Pensiero Plurale" tra cinema, eros e musica

’Cinema ed Eros’, ‘L’amore al femminile’ e ‘Musica ed Eros’. Hanno titoli decisamente suggestivi i prossimi tre appuntamenti del "Festival del Pensiero Plurale", nato su iniziativa del professor Giancarlo Galeazzi, che oggi ha il professor Antonio Luccarini come direttore artistico. I tre incontri si svolgeranno alla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche (Aula T 11, ore 17.15). Quest’anno si parla di ‘Percorsi di amore’, per sottolineare la pluralità di approcci e forme che caratterizzano la riflessione su questo sentimento. Luccarini sottolinea la volontà di "promuovere un rapporto vivo tra la città e il festival, che è aperto a tutti: in 27 anni Ancona ha mostrato di apprezzare questa offerta culturale, accessibile e nel contempo qualificata".

Si inizia dunque oggi proprio con Luccarini (nella foto), che parlerà di ‘Cinema ed Eros’, mettendo a fuoco la contrapposizione fra amore coniugale ed eros edonistico presente in grandi capolavori della storia del cinema, da ‘Gli Uccelli’ di Hitchcock a ‘Picnic at Hanging Rock’ di Weir. Domani la filosofa Patrizia Caporossi sarà protagonista dell’incontro ‘L’amore al femminile’, del quale evidenzierà la specificità. Giovedì per ‘Musica ed Eros’ Luccarini sarà affiancato da Gianmario Strappati, professore al Conservatorio ‘Verdi’ di Ravenna, che eseguirà brani di letteratura contemporanea per bassotuba e pianoforte a lui stesso dedicati. Le pagine di musica si legheranno ai sentimenti dell’amore (gelosia, malinconia, passione, armonia).