Torna il festival di Gallignano, tutto dedicato alle anteprime

Torna "Anteprime Gallignano", il festival multidisciplinare che per tre giorni trasformerà il borgo in un grande palco, pronto a ospitare performance artistiche, installazioni, spettacoli, concerti, presentazioni di libri e reading. L’iniziativa, organizzata del Circolo ACLI Mutuo Soccorso, ha come filo conduttore il concetto di ‘anteprima’: quasi ogni evento è presentato per la prima volta. Questo spirito di scoperta trasforma Gallignano in un laboratorio creativo aperto al pubblico, che potrà cimentarsi con l’arte grazie all’estemporanea collettiva di sabato.

Si inizia domani all’Arco (ore 18.30) con l’inaugurazione, e si prosegue con il reading ‘A volte è solo poesia’ di Lorenzo Romagnoli (ore 19.30, Teatro dell’Oratorio), il concerto di Alessandro Pellegrini (ore 20, scalinata) e lo spettacolo "Manola" di Drao/Teatro Tre, tratto da Margaret Mazzantini (ore 21.15, Teatro dell’Oratorio).

Tra gli eventi di sabato, ‘Tre atroci storie truci’ di Toni Guazzaroni (ore 18.30, Teatro dell’Oratorio), la danza del Collettivo Corpo Creativo (ore 19.30, scalinata) e i concerti dell’8Strings Duo (ore 20, Teatro dell’Oratorio), dei Tea for Two (ore 21.15, Belvedere) e del Threetones Trio, che presenterà l’ep ‘Mediterranea (ore 22, Belvedere).

Domenica il festival aprirà alle ore 10 con il concerto della Corale Orfeo Burattini, e andrà avanti per l’intera giornata.