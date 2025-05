Torna il "Grand Tour dei musei". L’Archeologico aperto di notte

Un weekend a tutta cultura grazie al "Grand Tour Musei", che propone una doppia iniziativa: oggi la ‘Notte dei Musei’, e domani la ‘Giornata Internazionale dei musei’. Grande protagonista è il Museo Archeologico Nazionale di Ancona, che oggi sarà aperto fino alle ore 22.30, con ingresso al costo simbolico di 1 euro dalle ore 19, quando inizierà la visita guidata ‘Nel segno del Capricorno e altre costellazioni’ con l’archeologa Amanda Zanone. E’ un percorso sulla visione del cielo e la misura del tempo nel mondo antico attraverso alcuni reperti della nuova sezione romana (prenotazioni 071202602). Alle ore 21 tornano i fasti del XIX secolo con l’Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona, da poco onorata con la civica benemerenza in occasione di San Ciriaco. ‘Al ballo con zia Gertrude - Una sfida imprudente da evitare’ è lo spettacolo di audiodanza narrativa che avrà come preziosa cornice il Salone delle Feste di Palazzo Ferretti. I personaggi inediti creati dalla penna e dalla voce narrante di Luisa Mazzocchi daranno vita e danza a una sceneggiatura originale. Durante l’assedio austriaco, la contessa Margherita Bertoldi organizza un ballo per distrarre amici e conoscenti dalle tensioni della guerra. Ma l’arrivo della temibile baronessa Gertrude Sghignazzoli, con i suoi modi bruschi, sconvolge l’equilibrio della serata. A peggiorare le cose ci pensa il nipote della contessa, Evaristo, bisbetico e provocatore, che sfida la baronessa in un serrato duello di parole. Coreografie del maestro Roberto Lodi; supervisione di scene e costumi di Paola Pennacchietti. Prenotazione consigliata (071202602; ingresso 1 euro, gratuito per i minorenni).

Alla Mole oggi è prevista l’apertura straordinaria della mostra ‘Rinascimento Marchigiano’, fino alle ore 23; dalle 19 previste visite guidate della mostra e del marciaronda. Domani (ore 11) altra visita guidata della mostra con l’assessore alla cultura Marta Paraventi. Alle 18 conferenza del teologo Pietro Maranesi e altra visita guidata. A seguire saranno possibili la visita del marciaronda e l’aperitivo a prezzo ridotto presso The Mole. L’intero calendario delle iniziative è consultabile al link www.regione.marche.it/GrandTourMusei2025.