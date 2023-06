Torna il "Gulliver Rock Festival" I Marlene Kuntz sbarcano alla Mole

Il ‘Gulliver Rock Festival’ di Ancona festeggia il suo trentennale, e per l’occasione si sposta alla Mole Vanvitelliana. E’ qui che mercoledì (ore 21.30) si esibiranno i Marlene Kuntz, band star della serata, oltre a quattro gruppi emergenti di studenti universitari: Wet Floors, Azi, Joe Hey! e The Flumana, che suoneranno dalle 19. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale universitaria Gulliver, che ha selezionato i gruppi tramite il ‘Bando Gruppi Spalla’, indetto ogni anno. Questa scelta abbraccia il tema centrale del festival: la sostenibilità, in questo caso vista in ottica sociale. Gulliver è un’associazione e lista di rappresentanza che dal 1987 difende i diritti della componente studentesca dell’Università Politecnica delle Marche attraverso il proprio lavoro in Ateneo, e che organizza eventi e attività per studenti e studentesse, al fine di promuovere il confronto, l’aggregazione e la cultura. La serata del trenteannale vedrà intrecciarsi musica, arte e divertimento, il tutto accompagnato da una scelta gastronomica in piena linea con il tema centrale, la già citata sostenibilità ambientale e sociale. Fari puntati soprattutto sui Marlene Kuntz (ore 21.30), una delle band più importanti e significative del panorama alt-rock italiano degli anni Novanta. Durante quel decennio il gruppo realizza due album, ‘Catartica’ e ‘Il Vile’, che entreranno di diritto tra le pietre miliari discografiche del Paese. I Marlene Kuntz sono stati i missionari più importanti del genere noise rock, incarnando, in una forma più accessibile di quella noise statunitense, ansie e sofferenze della generazione dell’epoca. Da sempre impegnati nel sociale, i ‘Marlene’ nello scorso anno hanno realizzato l’album ‘Karma Clima’: un progetto volto a sensibilizzare sulla crisi climatica in atto e sull’impellenza di un’azione concreta collettiva volta al suo contrasto. Per la prima volta, durante il festival sarà aperta una mostra d’arte, "Arte Clima", in collaborazione proprio con Marlene Kuntz, organizzata dall’associazione Gulliver con l’aiuto di istituti artistici marchigiani. La mostra sarà visitabile dalle 18 nella Sala Tabacchi della Mole, dove saranno presenti anche le associazioni culturali del capoluogo dorico. A chiudere la serata (ore 23.30) saranno gli Uochi Toki, duo hip hop sperimentale di Alessandria composto da Napo (voce e testi) e Rico (elettronica), diventati un caso nazionale con il loro quarto album "Libro audio": un fiume di parole e basi elettroniche che creano una sorta di narrativa rap in cui si intrecciano disagio giovanile, filosofia e disillusione.

r. m.