Torna il Salone nazionale dell’arte della conservazione “Conserva“, cibo e cultura protagonisti a Spoleto

Dal barattolo alle opere d’arte, dal lievito madre ai restauri architettonici, a Spoleto la parola d’ordine è “conservare“. Da sabato a lunedì la città ospiterà “Conserva“, il salone nazionale dell’arte della conservazione che, dopo il successo della prima edizione, si allarga quest’anno ai beni culturali, offrendo una visione integrata in cui cibo, memoria, paesaggio e patrimonio artistico diventano parte dello stesso racconto. Il fulcro dell’evento sarà al Complesso monumentale di San Nicolò ma tutto il centro storico si animerà con mostre, degustazioni e laboratori. Grazie a collaborazioni con esperti di restauro, saranno proposte visite guidate, aperture straordinarie e talk dedicati alla tutela del patrimonio locale. Il tema centrale rimane la valorizzazione delle tecniche di conservazione del cibo, dall’autoproduzione domestica alle pratiche più avanzate, con al centro "valori imprescindibili quali sostenibilità, lotta agli sprechi e cultura della qualità".

Il progetto è stato presentato ieri a Perugia, con l’assessore al turismo di Spoleto Giovanni Maria Angelini Paroli e il direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini Davide Fongoli. "Conserva nasce dall’idea di riportare al centro il valore del tempo, del sapere e della cura – ha detto l’organizzatrice Anna Setteposte – principi che accomunano tanto la conservazione del cibo quanto quella di un’opera d’arte". Ampio spazio sarà riservato anche all’arte: la mostra “conservArte“ porterà a Spoleto le celebri serigrafie Campbell’s Soup di Andy Warhol, insieme a opere di Botero, Kusama, Banksy, Wesselmann e altri artisti, a cura di Adelinda Allegretti con la collaborazione dell’Istituto Italiano Design. "Conserva è un laboratorio sociale che unisce tradizione e innovazione, stimolando riflessioni sul futuro della conservazione alimentare e culturale" ha sottolineato l’assessore Angelini Paroli.