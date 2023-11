Torna il Villaggio di Natale con mercatino e concerti

Il 7 dicembre a Casa San Benedetto torna il Villaggio di Natale. Si aprirà con una misteriosa cena con delitto e a un torneo di burraco, mentre il Villaggio vero e proprio, con il mercatino delle associazioni di volontariato, i concerti natalizi, la tombola, le merende e tutto il resto, aprirà al pubblico dalle 15 di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre. Il Villaggio di Natale proporrà ogni pomeriggio un suggestivo presepe vivente nel giardino degli ulivi, grazie agli amici della parrocchia del Portone, musica e cori dal vivo con diversi artisti, una ricca tombola della solidarietà grazie a numerosi benefattori che hanno donato prodotti e premi, stand dove potersi scaldare con cioccolata calda, tè e vin brulè ma anche biscotti, merende, castagne e assaggi di street food per poter cenare velocemente. L’intero ricavato del Villaggio di Natale andrà a sostenere i progetti e le attività che Caritas Senigallia porta avanti, a Natale e tutto l’anno, monitorando le situazioni di fragilità del territorio e prestando il proprio servizio di cura e ascolto alle persone più vulnerabili. "Proprio a questo scopo sulla piattaforma Ridiamo dignità è stato creato un fondo dedicato alle donazioni al quale chiunque può accedere per donare liberamente in modo trasparente e dimostrare la propria fiducia in ciò che Caritas fa" - spiega Caritas -