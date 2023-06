Torna in azione il killer delle piante

Torna il killer delle piante e con esso il fenomeno che oltre dieci anni fa era diventato l’incubo di alcune zone nella parte alta della città. E proprio in questa zona tra via Paradiso e via Tolstoj negli ultimi giorni, anzi notti, il killer ha tagliato due piante: un albicocco e un visciolo. Sono state tagliate a inizio settimana. Nel caso del visciolo di via Paradiso si tratta di una zona dove il killer aveva già colpito almeno tre volte. E così anche in via Tolstoj dove anni fa era stata tagliata di netto una mimosa. Il 18 ottobre scorso, nel parco di via Gentile da Fabriano è stato trovato un albero secco il cui tronco era stato segato pericolosamente, per quasi tutta la larghezza ed era in bilico. Era il 3 maggio del 2011 quando un 27enne jesino disoccupato è stato arrestato dai carabinieri dopo giorni di indagini. Le sue vittime erano alberi e piante: una ventina i colpi messi a segno in diverse zone della città e della Vallesina che gli erano stati attribuiti. Si aggirava nottetempo armato di seghetti in Vallesina falcidiando la vegetazione di giardini privati, parchi pubblici e agricoli.

Il giovane era stato bloccato all’alba in un’area agricola fra Jesi e Moie, dopo la segnalazione di una guardia giurata che lo aveva visto scendere da una Fiat Punto e avvicinarsi a un vigneto. Inseguito dai carabinieri il ragazzo in fuga aveva tentato di nascondersi fra i rovi. Nella sua auto i militari avevano trovato tre seghe simili a quella impugnata dall’arrestato e un quaderno con un lungo elenco di luoghi in cui c’erano piante da mutilare.