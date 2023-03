Torna la compagnia Fuoricopione Al Panettone arriva "Alice"

Risate e magia, personaggi assurdi e incredibili, conigli che corrono all’impazzata: ecco quello che la Compagnia Fuoricopione presenta oggi (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, dove va in scena ‘Alice’, classico per grandi e piccoli. Un atteso ritorno quello della storica compagnia anconetana, dopo tre anni di stop forzato causa Covid. Sul palco un gruppo numeroso (22 attori) formata da adulti e da ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a organizzare e allestire questo nuovo spettacolo, una commedia piena di personaggi ironici e divertenti - dice la regista Gabriella Bottini -. Per una compagnia come la nostra il Covid è stato molto complicato". Info e prenotazioni 3409093041.