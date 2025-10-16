Torna la "Dieci di Ancona" tra legalità e solidarietà: "E’ dedicata a Farinelli"

Domenica 19 ottobre torna la "Dieci di Ancona", giunta alla sesta edizione, la quinta intitolata alla memoria di Lorenzo Farinelli. Partenza alle 9.30 da piazza Roma per la tradizionale corsa su strada che richiama ogni anno migliaia di appassionati, tra agonisti e amatori. Il percorso, rinnovato quest’anno con meno pendenze per renderlo più inclusivo, toccherà corso Garibaldi, il porto con la fontana dei Due Soli, via XXIX Settembre fino a Porta Pia, per poi rientrare da corso Stamira. Circuito doppio per la gara competitiva nazionale e quella amatoriale, giro singolo per la 5 km non competitiva. Organizzata dalla Sef Stamura Ancona, la manifestazione punta a superare quota 1500 iscritti. Testimonial dell’evento è l’atleta anconetano Simone Barontini.

Hanno partecipato ieri alla presentazione in Comune anche tre ex campioni tutti con la divisa della Guardia di Finanza: Lucia Morico, bronzo olimpico ad Atene 2004 nel judo, e i maratoneti dal passato azzurro Rosaria Console e Daniele Caimmi. Al centro dell’evento lo sport, ma anche la legalità: "La Dieci di Ancona rappresenta soprattutto valori – ha sottolineato il generale Nicola Altiero, comandante regionale Marche della Guardia di Finanza –. La legalità non può essere imposta, va infusa culturalmente partendo dai giovani. E lo sport è un modo molto efficace per farlo".

Il vicesindaco Giovanni Zinni ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: "Lo sport permette di condividere regole, soprattutto con i giovani. Le radici del male si aggrappano alle piante giovani, è lì che dobbiamo far comprendere il valore della legalità". Per la fondazione Farinelli onlus presente la mamma di Lorenzo, Amalia Dusmet: da tre anni la fondazione sostiene la ricerca della Fil, Federazione italiana linfomi, attraverso i fondi raccolti con iniziative come questa.

Giuseppe Poli