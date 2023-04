Torna la Festa dei Folli: artisti di strada e musica

Dal 22 al 25 aprile torna a Corinaldo la Festa dei Folli. Musica e come sempre tanto divertimento. Suoneranno sul palco di Piazzale Gioco del Pallone: Korona Queen Tribute Band, La Mala Maionchi, Io e i Gomma Gommas e i Mannacustico Mannarino Tribute. Le notti della Festa dei Folli saranno animate dai dj set di Marica La C insieme a Demis Tarsi, Morru e Genyo Drop. Il centro storico invece sarà animato dalla musica itinerante de Gli Sbandati Street Band, della Banda di Corinaldo e dalle esibizioni di Sbandieratori, Musici ed Arcieri del Gruppo Storico Combusta Revixi. Anche quest’anno non mancherà ‘Tanto di Cappello’ la rassegna di artisti di strada nei pomeriggi della festa: protagonisti Simone Romanò con lo spettacolo Hop Hop, Kalù con Banana Juice, Andrea Farnetani e Valeria Di Felice con Gustavo la vita, L’abile Teatro con Mago per svago, Rufino Clown con Franco Barile e Alessandro Vallin con Palombaro Walk Act. Un’edizione dove non mancheranno numerose novità: ci saranno il Carosello a pedali, una giostrina per bambini azionata da un giostraio sui generis, e un parco giochi di strada dove ritrovare il piacere di giocare insieme (adulti e bambini) con giochi in legno e travestimenti pazzi.