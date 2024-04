Torna la Festa del Perdono a Castelleone

Oggi a Castelleone di Suasa ritorna l’appuntamento con la Festa del Perdono, molto sentita dagli abitanti del Comune ed equiparata a una festa patronale. Questa festa nasce in tempi antichissimi: trova infatti origine sin dall’edificazione della chiesa del Ss Crocifisso o di San Francesco da Paola annessa al Convento dei Frati Minimi (oggi sede comunale), nell’anno 1604, per volere del Mons. Giuliano Della Rovere, Abate della secolare Abbazia benedettina di San Lorenzo in Campo, alla quale al tempo apparteneva il territorio di Castelleone.

All’origine di quella decisione starebbe la prodigiosa guarigione dell’Abate laurentino che si era affidato all’intercessione del Santo calabrese. Numerosi erano i fedeli locali e dei paesi limitrofi che in occasione della ricorrenza della morte del Santo (2 aprile) raggiungevano il convento per l’Indulgenza plenaria. Con il passare degli anni, da evento religioso, la Festa del Perdono si è trasformata anche in una sorta di sagra paesana con attrazioni e artisti e gruppi musicali più o meno note che si sono esibiti sul palco.

Così sarà anche in questo 2024, in una giornata che unisce fede religiosa e tradizioni comunitarie: oggi dalle 14.30, in programma la "passeggiata del perdono" per le vie del centro storico di Castelleone di Suasa, poi giochi per bambini, gare di briscola e laboratori artigianali.