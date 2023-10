Torna la "Festa del vì de visciola". Concerti, show e taverne aperte. Poi il rito della "cavata delle zitelle"

Torna la"festa del vì de visciola" a San Paolo di Jesi con una carrellata di ospiti, concerti e spettacoli per una tre giorni di divertimento a ingresso libero. Si comincia a venerdì alle 21,30 con "Hombre all’Ombra", rock folk marchigiano sul palco principale di Piazza del Comune. Alle 22 sul palco sotto in via Piana salirà dj Emiliano Effe con la musica techno. Alle 23:15 sarà la volta de "Gli Amici dello zio Pecos" e tutta la loro carica capace di fondere lo stile folk e country nel formato di una canzone pop orecchiabile e accattivante. All’una poi seguirà dj Filippo Borrelli con house dance per ballare in piazza del Comune. Sabato sul palco principale in piazza del Comune approderanno "Gli Scordati" e il loro cantautorato nostrano. Alle 22 (palco di via Piana) sarà la volta degli Zeckyboys e il loro celtic punk del palco Sotto via Piana. La festa entrerà nel vivo poi con i Gattamolesta (nella foto) energica, irriverente, istrionica band romagnola capitanata dal cantante, chitarrista e "folleggiatore" Andrea Gatta. Urban punk folk è questo il genere di musica che dicono di suonare. Musicisti di strada, o su palco, il loro habitat naturale è ovunque ci sia da far festa e con loro stare fermi è praticamente impossibile. A seguire dalla mezzanotte ci si potrà scatenare con il dj Filippo Borrelli (house dance) sul palco di via Piana.

Domenica infine già dalle 10 si potranno fare i giri in cantina con tour guidati nelle aziende vinicole e oleifici di San Paolo di Jesi. Alle 15:30 il tradizionale rito della ‘cavata delle zitelle’ che si tramanda dal 1702. Poi nel pomeriggio alle 16,30 lo spettacolo di bubble rhapsody dei "Bubble on Circus" in Piazza del comune. Alle 16,30 lo spettacolo di bolle lascerà spazio all’esplosivo Marco Marzocca con tutta la sua carica di comicità. La chiusura alle 19 con il gruppo musicale "Top 80" in piazza del Comune. Da venerdì a domenica saranno aperte le sei locande con piatti tipici della tradizione marchigiana, allestite in centro storico, anche a pranzo.

Sara Ferreri