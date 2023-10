Torna la festa della sapa. A Palazzo Luminari un reportage prodotto da Marta Sparvoli

Torna la Festa della sapa a Rosora nel finesettimana e la Fondazione "Lavoroperlapersona" domani alle 10,30 propone un interessante incontro. Nella sala del Palazzo Luminari sarà infatti proiettato il reportage prodotto per l’occasione dalla Fondazione e realizzato dalla videomaker Marta Sparvoli che proporrà il racconto della sapa e di come viene prodotta. "Per raccontare la tradizione e rivivere le sue emozioni ci faremo aiutare da Gianluigi Uncini " spiegano gli organizzatori.