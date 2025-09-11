Torna la Festa dello Sport. C’è pure Tommaso Marini

Torna la Festa dello Sport, tutto pronto per la terza edizione di un evento molto apprezzato. Domenica prossima, 14 settembre, le principali piazze della città diventeranno le pedane per le esibizioni di tantissime discipline sportive. Dieci ore non stop, dalle 10 alle 20, tra piazza Pertini, piazza Cavour, piazza Roma corso Garibaldi, piazza Diaz e Galleria Dorica durante le quali oltre 90 associazioni e società sportive promuoveranno le loro attività a tutta la cittadinanza e dove si potranno provare le diverse discipline. In piazza Roma prevista inoltre la premiazione per i miglior atleti che si sono distinti durante l’anno, musica con il dj-set e la partecipazione, alle 18, del campione di scherma Tommaso Marini. Predisposto un servizio di bus navetta gratuito con due linee: parcheggio di Tavernelle piazza Cavour- (linea Rossa) e stazione ferroviaria - via Marconi Parcheggio degli Archi - piazza Cavour (linea Blu). Dai due parcheggi le navette effettueranno il servizio dalle 9.45 alle 21 con partenza ogni 30 minuti. Le navette per il rientro ai parcheggi saranno in servizio fino alle 20.30 da piazza Cavour. Nell’ambito della Festa dello sport, l’Associazione dei Pescatori sportivi dilettantistici di Ancona organizza alla banchina 1 del porto, nei pressi dell’Arco di Traiano, una dimostrazione con prova pratica di pesca dalle 15 fino alle 17.30. È possibile partecipare prenotando la propria presenza. Disponibile il trenino da piazza Roma, lato Rettorato, per il trasporto alla banchina 1 a partire dalle 15.