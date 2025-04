Torna la gara podistica trofeo città di Senigallia il giorno di Pasquetta

Torna un classico nel giorno di Pasquetta che ripropone il Trofeo Città di Senigallia, gara podistica giunta ormai all’edizione numero 44. Ritrovo alle ore 8 alla pista di atletica delle Saline per iniziare alle 9 con la corsa dei ragazzi/e da 0 a 8 anni mt. 200 – da 9 a 12 anni mt. 400 - da13 a 17 anni mt. 800. Alle ore 09:30 la partenza della gara competitiva e della non competitiva, al costo rispettivamente di 12 e 10 euro, entrambe su percorso di 10 chilometri. A seguire la camminata di km 5, costo € 7 con premio di partecipazione a tutti gli iscritti, bottiglia di vino e sacca King Sport: parte del ricavato andrà in beneficenza all’associazione Le Rondini di Senigallia. Il percorso prevede partenza e arrivo dalla pista di atletica in zona Saline, l’attraversamento del centro storico (Corso 2 Giugno) transito sul lungomare di levante dalla zona porto, con passaggio di fronte alla Rotonda e giro di boa all’altezza dell’Hotel Diana e ritorno con arrivo in pista. La gara competitiva avrà un tempo massimo di un’ora e mezza, nei punti interessati dalla manifestazione è previsto il blocco della circolazione stradale. É possibile correre la gara non competitiva sul medesimo tracciato o partecipare alla camminata di 5 km su un percorso accorciato solo nel finale.